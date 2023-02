Putin: Westen will Russland "zerschlagen"

Der russische Präsident Wladimir Putin wirft dem Westen vor, sein Land "liquidieren" zu wollen. "Sie haben ein Ziel: die ehemalige Sowjetunion und ihren wesentlichen Teil - die Russische Föderation - zu zerschlagen", sagte Putin am Sonntag im russischen Staatsfernsehen.

Wenn es dem Westen gelinge, die Russische Föderation "zu zerstören und die Kontrolle über ihre Fragmente zu erlangen", werde das "russische Volk" möglicherweise nicht erhalten bleiben, so Putin. Es werde in diesem Fall "Moskowiter, Uraler und andere" geben.



Mit Blick auf die Aussetzung des Atom-Abrüstungsvertrags "New Start" sprach der russische Präsident zudem die Warnung aus, dass man die Atomwaffen-Fähigkeit der Nato berücksichtigen werde. "Unter den heutigen Bedingungen, da alle führenden Nato-Länder unsere strategische Niederlage als ihr Hauptziel verkündet haben, um unser Volk leiden zu lassen, wie können wir in diesem Umfeld ihr nukleares Potenzial nicht in Betracht ziehen?", so Putin.



Das russische Staatsoberhaupt hatte dem Westen schon in der Vergangenheit wiederholt vorgeworfen, angeblich selbst für den Angriff Russlands auf die Ukraine verantwortlich zu sein. Die westlichen Verbündeten wiederum werten die Invasion als nicht gerechtfertigten Angriffskrieg und unterstützen die Ukraine mit der Lieferung von Waffen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur