Kroatischer Präsident: USA und NATO führen Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine

Die USA und die NATO führen in der Ukraine einen indirekten Krieg gegen Russland. Diese Meinung vertrat der kroatische Präsident Zoran Milanović am Sonntag auf einer Pressekonferenz in Vukovar. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Milanović betonte, er sehe keinen Sinn in Sanktionen gegen Moskau. Er fügte hinzu: "Der Plan kann nicht darin bestehen, Putin abzusetzen. Bei dem Plan kann es nicht um Sanktionen gehen. Sanktionen sind absurd, wir werden damit nichts erreichen. Sie haben nicht einmal Milošević mit Sanktionen gebrochen." "Sie ziehen von Krieg zu Krieg. Und was soll ich sein, ein Sklave Amerikas?" Zuvor hatte ich der kroatische Präsident gegen die Ausbildung ukrainischer Soldaten auf dem Territorium seines Landes ausgesprochen. Er ist überzeugt, dass deren Ausbildung in mehreren EU-Ländern gefährliche Folgen haben kann." Quelle: RT DE