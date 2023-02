Duma-Abgeordneter warnt vor den Folgen von Lieferungen von Langstreckenraketen an Kiew

Weiter berichtet RT DE: "Er betonte: "Die Illusionen der westlichen Länder in Bezug auf Atomwaffen und unser Festhalten an uninteressanten strategischen Scheinverträgen haben sich zerschlagen. Russland hat der ganzen Welt mitgeteilt, dass es nicht mit dem Westen verhandeln wird. Entweder endet es so, wie wir es wollen, oder wir werden bis zum Ende weitermachen. Und wenn wir weitermachen, wird die Ukraine weitere Territorien verlieren."

Falls der Westen der Ukraine Raketen mit einer Reichweite von 100 Kilometern zur Verfügung stelle, bedeute dies, dass das ukrainische Territorium um weitere 150 Kilometer schrumpfen werde. Der Abgeordnete fügte hinzu:

"Wenn sie 200 Kilometer Reichweite haben, kann die Ukraine nirgendwohin weiter schrumpfen. Das wird zweifelsohne der Fall sein. Heute gibt es die Ukraine als solche nicht mehr, sie ist eine Pufferzone zwischen uns und dem aggressiven NATO-Block. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es sinnlos ist, Verträge mit dem Westen zu unterzeichnen, also sollten wir sie in eine Mappe packen und sie einem Museum übergeben, um unseren Nachkommen zu zeigen, was passiert, wenn man ein Abkommen mit seinen Feinden schließt."

Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag in einer Botschaft an die Föderalversammlung Russlands mitgeteilt, dass die Vereinigten Staaten neue Arten von Atomwaffen entwickeln und über die Möglichkeit von Atomwaffentests nachdenken. In diesem Zusammenhang wies Putin das russische Verteidigungsministerium und das russische Atomenergieunternehmen Rosatom an, die Bereitschaft zu gewährleisten, russische Atomwaffen zu testen, falls die USA dies als erste tun sollten."

