Wadim Astafjew, Leiter des Pressezentrums der russischen Streitkräftegruppierung Süd, beschreibt den Verlauf der russischen militärischen Sonderoperation in der Ukraine. Er sagte, die russische Luftwaffe habe Angriffe auf die Stellungen ukrainischer Einheiten in den Frontabschnitten Lissitschansk und Soledar-Artjomowsk durchgeführt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Raketeneinheiten der Gruppierung trafen die vorübergehenden Aufmarschstellen der 28. mechanisierten Brigade der ukrainischen Streitkräfte, Einheiten der Spezialeinsatzkräfte der ukrainischen Armee und ein Bataillon ausländischer Söldner in der Nähe der Siedlungen Konstantinowka und Kramatorsk.

Die russische Artillerie zerstörte zwei Konzentrationen der ukrainischen Streitkräfte bei Artjomowsk und zwei Stützpunkte in Awdejewka. Russische Artillerieeinheiten beschossen auch einen vorübergehenden Aufmarschpunkt, ein Munitionsdepot und den Standort von Reserven der 110. unabhängigen mechanisierten Brigade der ukrainischen Streitkräfte bei Awdejewka.

Astafjew sagte weiter, dass an diesem Tag eine 122-Millimeter-Haubitze D-30 der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe des Dorfes Serebrjanka und ein 120-Millimeter-Mörser in einer Feuerstellung bei Orechowo-Wassiljewka zerstört wurden. Das russische Militär liquidierte auch Konzentrationen von Einheiten der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe von Stupotschki und Krasnoje in der Volksrepublik Donezk."

Quelle: RT DE