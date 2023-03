Sacharowa bewertet Aussichten für Erneuerung des Getreideabkommens

Wenn das Getreideabkommen beiderseits umgesetzt wird, sei ihre Prognose für dessen Verlängerung optimistisch. Wenn es nur einseitig, ohne den Teil im Interesse Russlands umgesetzt wird, sei sie pessimistisch, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Während eines Briefings in Moskau erklärte sie: "Ein Pauschalangebot bedeutet in diesem Fall zwei Spuren in zwei Richtungen – beide müssen umgesetzt werden. Wir tun alles, um sicherzustellen, dass die beiden Spuren, die beiden Richtungen dieses Abkommens erfüllt werden, in diesem Fall ist die Prognose optimistisch.



Wenn es auf unbestimmte Zeit abwärts geht, wenn der zweite Teil des Abkommens nicht erfüllt wird, dann ist die Prognose pessimistisch."

Quelle: RT DE