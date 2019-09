Deutsche-Bank-Chef: EZB-Politik spaltet die Gesellschaft

Christian Sewing, der Chef der Deutschen Bank, fordert die Europäische Zentralbank auf, ihre Geldpolitik rasch zu ändern. "Die Politik des Niedrigzinses ist nicht mehr richtig", sagte Sewing am Montagabend beim Ständehaus-Treff, einer Veranstaltung der "Rheinischen Post" in Düsseldorf.

In der Eurokrise habe EZB-Präsident Mario Draghi die richtige Politik gemacht, aber dann habe man "die Ausfahrt verpasst". Das sei ein Problem für die ganze Gesellschaft. "Die Politik der Europäischen Zentralbank spaltet die Gesellschaft. Nicht einmal die Hälfte der Deutschen hat Zugang zu billigem Geld und kann in Immobilien investieren", so Sewing. Die Politik müsse der EZB helfen, von den Niedrigzinsen wegzukommen.



Quelle: Rheinische Post (ots)