Militärexperte: Russische Truppen bringen Richtung Kremennaja mehrere ukrainische Stellungen unter ihre Kontrolle

Russische Luftlandeeinheiten haben acht Stellungen in Richtung Kremennaja in der Volksrepublik Lugansk (LVR) unter ihre Kontrolle gebracht. Dies berichtet Oberst Witali Kiseljow, ein Militärexperte aus der LVR, dem Sender Solowjow Live. "In Richtung Kremennaja sind die Fallschirmjäger erfolgreich auf dem Vormarsch, in den letzten Tagen haben sie acht Stellungen eingenommen. Der Feind hat auf jede erdenkliche Weise versucht, Widerstand zu leisten, teilweise ist er geflohen, teilweise hat er sich als Gefangener ergeben." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Kiseljow zufolge sei ein Vormarsch der russischen Truppen auch in Richtung Lissitschansk zu beobachten. "Es gibt eine gute Dynamik, niemand steht still, die Aufgaben werden erfüllt." Ex-Selenskij-Berater: "Der ukrainischen Armee fehlt grundlegende Ausrüstung" Den ukrainischen Streitkräften fehlen nicht bloß F-16-Kampfjets und andere schwere Waffen, sondern grundlegende Sachen wie Fahrzeuge, Maschinengewehre, Mörser und sogar Kleinwaffen. Das erklärte Alexei Arestowitsch, der ehemalige Berater des Präsidentenbüros der Ukraine, in einer Live-Sendung des ukrainischen Journalisten Juri Romanenko auf YouTube." Quelle: RT DE