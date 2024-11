Noah Weinrich (The Heritage Foundation): Wichtigste Themen für den kommenden US-Präsidenten sind Wirtschaft und Migration

Die wichtigsten Themen für den kommenden Präsidenten werden insbesondere die Wirtschaft und die Migration sein, führt Noah Weinrich, Sprecher der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des konservativen Think Tanks The Heritage Foundation, noch vor Bekanntwerden der Ergebnisse der Präsidentschaftswahl in den USA aus. Aber auch der hohen Inflation müsse sich gewidmet werden, erklärt er im Interview bei phoenix weiter. Außen- und sicherheitspolitisch wird der nächste Präsident vor allem die Konflikte in der Ukraine und in Nahost lösen müssen.

Angesprochen auf das sogenannte Project 2025, welches laut Experten dazu dienen soll dem künftigen republikanischen Präsidenten deutlich mehr Macht zu übertragen, äußert Weinrich, dass viele Mythen über das Projekt verbreitet worden seien. Er selbst beschreibt es als ein politisches Grunddokument, welches Anregungen und Empfehlungen für den nächsten Präsidenten beinhaltet. Project 2025 war von der Heritage Foundation konzipiert worden. Quelle: PHOENIX (ots)