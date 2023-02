Weiter berichtet RT DE: "In Richtung Krasny-Liman wurden ukrainische Einheiten in den Gegenden bei Tscherwonaja Dibrowa und Kusmino in der Volksrepublik Lugansk von Artilleriefeuer getroffen. Im Laufe des Tages verlor Kiew an diesem Abschnitt mehr als hundert Soldaten, drei gepanzerte Kampffahrzeuge, vier Kleinlastwagen, einen Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad, zwei Haubitzen vom Typ D-20 und eine Panzerhaubitze vom Typ Gwosdika.

Bei der fortgesetzten Offensive am Frontabschnitt bei Donezk wurden bis zu 135 ukrainische Soldaten getötet sowie zwei Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS, drei Panzer, drei gepanzerte Kampffahrzeuge, acht Pkw, zwei Panzerhaubitzen vom Typ D-20 und D-30, eine Panzerhaubitze vom Typ Gwosdika und ein Artillerieaufklärungsradar vom Typ AN/TPQ-50 zerstört.

Darüber hinaus wurde ein Munitionsdepot der ukrainischen Streitkräfte nahe der Siedlung Werchnekamenskoje in der Volksrepublik Donezk zerstört.

In den Richtungen Süd-Donezk und Saporoschje wurden Einheiten der ukrainischen Streitkräfte nahe der Siedlungen Ugledar und Pretschistowka in der Volksrepublik Donezk von Artilleriebeschuss der Wostok-Gruppe getroffen. Dabei verlor die ukrainische Armee mehr als 55 Soldaten, vier gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Pkw sowie Haubitzen vom Typ D-20 und D-30.

Im Gebiet Cherson wurden im Laufe des Tages ukrainische Panzerhaubitzen vom Typ Akazija und Msta-B zerstört. Außerdem wurden vier ukrainische Munitionsdepots in der Nähe von Cherson, Dudtschany und Berislaw angegriffen.

Nahe der Stadt Poltawa wurde ein Lager für Treibstoff und Schmiermittel für militärische Ausrüstung der ukrainischen Armee zerstört.

Russische Luftabwehrkräfte schossen einen Mi-8-Hubschrauber der ukrainischen Luftwaffe in der Nähe des Dorfes Doroschowka im Gebiet Charkow ab. Darüber hinaus wurden im Laufe des Tages vier HIMARS-Raketen abgefangen und 20 Drohnen entlang der Front abgeschossen."

Quelle: RT DE