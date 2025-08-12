Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Trump setzt Zölle gegen China um weitere 90 Tage aus

Trump setzt Zölle gegen China um weitere 90 Tage aus

Freigeschaltet am 12.08.2025 um 07:02 durch Sanjo Babić
Konfrontation USA-China (Symbolbild) Bild: www.globallookpress.com / Kurt Amthor
Konfrontation USA-China (Symbolbild) Bild: www.globallookpress.com / Kurt Amthor

-Präsident Donald Trump hat höhere Zölle gegen China erneut aufgeschoben. Er habe ein Dekret unterzeichnet, mit dem die Aussetzung der Zölle gegenüber China um weitere 90 Tage verlängert werde, teilte Trump über seinen Kurznachrichtendienst Truth Social mit.

Die Entscheidung erfolgte wenige Stunden vor Ablauf einer Frist, nach der die Zölle auf chinesische Waren von 30 Prozent auf 54 Prozent steigen und die chinesischen Zölle auf amerikanische Exporte von zehn Prozent auf 34 Prozent zurückkehren sollten. In einer gemeinsamen Erklärung mit den USA bestätigte China die 90-tägige Verlängerung.

Die Verlängerung erfolgt, nachdem Trump eine Reihe von "reziproken" Zöllen auf Handelspartner weltweit verhängt hat, wodurch der effektive Zollsatz der Vereinigten Staaten auf ein seit der Weltwirtschaftskrise nicht mehr gesehenes Niveau gestiegen ist. In einer Mitteilung des Weißen Hauses zur Verlängerung hieß es, dass die Handelsgespräche mit China "konstruktiv" verlaufen seien, und Trump sagte: "Wir verstehen uns sehr gut mit China."

Quelle: dts Nachrichtenagentur

