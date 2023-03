Lukaschenko: Selenskij ist ein "Penner", der uns in den Krieg ziehen will

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko hat sich am Dienstag zur Festnahme eines Terroristen des ukrainischen Geheimdienstes und seiner Komplizen in Weißrussland geäußert, die an der versuchten Sabotage des Flugzeugs A-50 auf dem Flugplatz Matschulischtschi beteiligt waren. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Lukaschenko deutete an, dass der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij darüber Kenntnis hatte: "Präsident Selenskij ist einfach nur ein Penner. Solche Operationen werden nicht ohne die Zustimmung des Staatschefs, des Oberbefehlshabers eines Landes ausgeführt. Das sage ich Ihnen als Präsident", mahnte der weißrussische Staatschef. Des Weiteren beschuldigte er Selenskij, Weißrussland in den Krieg hineinziehen zu wollen. "Und das weiß ich, dass sie uns auf Geheiß der Amerikaner in einen Krieg verwickeln wollen – wenn sie glauben, dass sie uns mit dieser Herausforderung morgen in einen Krieg hineinziehen können, der bereits in ganz Europa stattfindet, dann irren sie sich"." Quelle: RT DE