Entführungsfall: Slowakischer Präsident kritisiert Regierung

Der slowakische Präsident Andrej Kiska hat die Regierung seines Landes am Dienstag scharf kritisiert. Hintergrund war ein Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", wonach deutsche Ermittler davon ausgehen, dass Vietnam den aus Deutschland entführten Geschäftsmann Trinh Xuan Thanh in einem slowakischen Regierungsflugzeug transportierte.

"Es ist die Aufgabe der verantwortlichen Regierungsstellen in der Slowakei, die Verdächtigungen rigoros und ehrlich zu untersuchen. Hier in der Heimat. Sodass die Öffentlichkeit die Wahrheit erfahren kann", sagte Kiska. Stattdessen werde man Zeuge von "Vertuschungen, falschen Alibis, Ausreden und dem Versuch, den deutschen Ermittlern die Arbeit zuzuschieben. Müssen wir diese Dinge erst von deutschen Ermittlern lernen?" Die slowakischen Generalstaatsanwaltschaft will sich an diesem Mittwoch zu dem Entführungsfall äußern.

Quelle: dts Nachrichtenagentur