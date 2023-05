Putin: Russland steigert im Agrarjahr 2022/2023 den Getreideexport auf 55 bis 60 Millionen Tonnen

Weiter berichtet RT DE: "Russland wird im Ergebnis des Agrarwirtschaftsjahres 2022/2023 zwischen 55 und 60 Millionen Tonnen Getreide exportiert haben, sagte Präsident Wladimir Putin bei einer Beratung mit Vertretern der zuständigen Ministerien am Donnerstag, die den Erfolgen der Frühjahrsfeldarbeit gewidmet war.

"Trotz der Hindernisse im Außenhandel konnte Russland die Ausfuhren von Agrarprodukten im vergangenen Jahr auf 41,6 Milliarden Dollar steigern. Im Vorjahr waren es 37,1, was immer noch ein ordentliches Wachstum ist", so Putin.

Der Leiter des Landwirtschaftsministeriums, Dmitri Patruschew, fügte hinzu, dass Russland im folgenden Wirtschaftsjahr 2023/2024 50 bis 55 Millionen Tonnen Getreide exportieren wolle.

Der russische Präsident lobte den Agrarsektor dafür, dass es gelungen sei, den Export zu diversifizieren und dadurch überproportionale Umsatzsteigerungen zu erzielen:

"Nach wie vor ist unser Land einer der wichtigsten Lieferanten von Agrarprodukten in der Welt. Und wir haben uns als zuverlässiger und berechenbarer Partner etabliert. So werden wir auch in Zukunft handeln."