Mission einer weißrussischen Wohltätigkeitsstiftung macht sich auf Weg in Donbass

Eine Mission der weißrussischen Alexei-Talai-Wohltätigkeitsstiftung wird Mitte Januar in die Frontgebiete der Volksrepubliken Donezk und Lugansk reisen. Dies gab der Vorsitzende der Stiftung, der Paralympionike und Sozialaktivist Alexei Talai, bekannt: "Die Mission der Talai-Stiftung geht nach Makejewka, Mariupol, Gorlowka, Lissitschansk – in all jene Städte, die an der Kontaktlinie liegen oder von den Kämpfen stark betroffen sind." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Sozialaktivist merkte an, dass "die Weißrussen das, was heute im Donbass geschieht, sehr ehrfürchtig und mit großer Anteilnahme wahrnehmen." Und er fügte hinzu: "Wir sehen diese Menschen ebenso wie Russland als die Unsrigen an." In naher Zukunft solle den Einwohnern des Donbass zudem humanitäre Hilfe zukommen. Der Fonds sammelt Spenden in den folgenden Kategorien: Hygieneartikel, Lebensmittel, Medikamente und Kinderkleidung." Quelle: RT DE