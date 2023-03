Vereinte Nationen unterstützen baldigen Waffenstillstand in der Ukraine

Die UNO befürwortet eine baldige Einstellung der Feindseligkeiten in der Ukraine. Dies hat der stellvertretende Sprecher der UN-Generalsekretär, Farhan Haq, bekannt gegeben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Für uns ist es wichtig, dass die Kampfhandlungen so schnell wie möglich aufhören und der Frieden in Übereinstimmung mit den Prinzipien der UN-Charta und den Resolutionen der Generalversammlung hergestellt wird", sagte Haq bei einem Briefing am Montag.

Damit hat der Sprecher die Äußerungen des Kommunikationsdirektors des Weißen Hauses, John Kirby, kommentiert. Kirby zufolge wäre ein Waffenstillstand in der Ukraine derzeit inakzeptabel, da eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten die territorialen Errungenschaften Russlands bestätigen würde."

Quelle: RT DE