Flugzeug nach Bruchlandung in Indien auseinandergebrochen

Am Flughafen der südindischen Stadt Kozhikode ist am Freitag ein aus Dubai ankommenden Flugzeug nach einer Bruchlandung auseinandergebrochen. An Bord sollen rund 200 Menschen gewesen sein.

Es handelte sich laut erster Angaben um Flug IX 344 der Air India Express. Angaben über Tote oder Verletzte gab es zunächst nicht. Die Maschine soll nicht in Flammen aufgegangen sein, es hätten sich mehrere Personen retten können, heißt es in unbestätigten Medienberichten. Demnach soll die Maschine bei der Landung gegen 20:15 Uhr Ortszeit (16:45 Uhr deutscher Zeit) von der Landebahn abgekommen sein. Quelle: dts Nachrichtenagentur