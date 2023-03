China droht den kriegslüsternen USA im Ukraine-Konflikt mit Frieden

Die seit dem Zweiten Weltkrieg unter dem Namen „Freier Westen“ auftretende Kampfgemeinschaft hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte viele Feinde gemacht. So gibt es kaum ein Land auf der Welt, das nicht von den USA und ihren Vasallen infiltriert, erpresst, bombardiert oder durch Wirtschaftssanktionen schikaniert wurde. Und nun, so scheint es, bekommt diese scheinheilige „Wertegemeinschaft“ die Rechnung für ihr rücksichtsloses Auftreten präsentiert. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Hilflos müssen die USA nun dabei zusehen, wie ihnen ihre ehemaligen Verbündeten in Scharen davonlaufen. Während Deutschland, glaubt man dem Enthüllungsjournalisten Seymour Hersh, von Washington u.a. durch die Sprengung der Nordstream-2-Pipeline zum Abbruch der Beziehungen zu Russland und auf Bündnistreue zu den USA getrimmt wurde, fallen weltweit Partner vom Glauben an den Westen ab. Das anglo-amerikanische Imperium löst sich auf.

Russland zurück auf der Weltbühne

Begonnen hat alles in Syrien, als Russland es doch tatsächlich wagte, sich den Regime-Change-Plänen des Drohnen-Massenmörders Barack Obama in den Weg zu stellen. Dies stellte zugleich die Rückkehr Moskaus auf der Weltbühne dar. Nun tritt Putin auch noch den Expansionsplänen der NATO in der Ukraine entgegen, weshalb ihn Washington bzw. Langley – getreu dem Motto „Viel Feind, viel Ehr“ – umgehend zum Feindbild Nummer Eins erklärt hat. Natürlich muss er jetzt im Rahmen des Ukraine-Konflikt besiegt werden. Koste es, was es wolle, schließlich geht es ums Image der ganzen „freien Welt“! Nicht nur, dass der Krieg trotz aller Unterstützung Selenskis nicht nach Wunsch verläuft, so ist die Enttäuschung Washingtons mittlerweile in blanke Panik umgeschlagen.

Chinas Politik: „Winning hearts and minds“

Grund dafür ist China. Nicht nur, dass es Amerika wichtige Partner wie Saudi-Arabien, Indien, Pakistan, Brasilien, Mexiko, Argentinien, die Türkei, Uganda oder Tansania ausspannt, die es satthaben, dass der Westen ihnen vorschreibt, welche Politik sie zu machen oder welche „Werte“ sie zu vertreten haben. Nein, China ist weit gefährlicher. Denn neben seinen enormen Finanzmitteln setzt es seine bedrohlichste Waffe ein: den Frieden. Denn im Unterschied zu den USA und seinen großmäuligen Verbündeten pöbelt es nicht herum, sondern umgarnt mögliche Partner mit dem Versprechen von Frieden und Wohlstand. Um – wie es Washington einst vormachte – deren „hearts and minds“, ihre Herzen und Köpfe, zu gewinnen. Ganz im Gegensatz zum anglo-amerikanischen Imperium, das nur noch durch Erpressung und Spaltung zusammengehalten werden kann.

China fällt dem Westen mit Friedensvorschlag in den Rücken

Nicht nur, dass es Peking gelingt, ehemalige Feinde wie Saudi-Arabien, Syrien und den Iran zusammenzubringen, jetzt unterläuft es auch noch sämtliche Bemühungen des Westens, den Ukraine-Krieg vollends ausarten zu lassen. Denn während dieser neben weiteren Milliarden jetzt Russland mit der Lieferung von Kampfflugzeugen und Uranmunition (!) an Selenski provozieren will, droht China nun offen mit Frieden! Was NATO-Generalsekretär Stoltenberg sowie dem Weißen Haus den Angstschweiß auf die Stirn treibt.

Das Ende des Krieges ist das Ende des westlichen Imperiums

Letzteres lässt nun allen Ernstes über seinen Sprecher John Kirby ausrichten, dass, da die Ukraine „ein freier, unabhängiger und vollständig souveräner Staat ist“, es die USA dem ukrainischen Präsidenten nicht erlauben würden, einen chinesischen Friedensplan zu akzeptieren! China solle stattdessen auf die Ukraine hören und anschließend Russland zur Annahme von deren Bedingungen drängen. Hier klingt pure Panik durch. Denn der Westen lechzt nach Krieg. Er braucht ihn dringend, um sein im Zusammenfallen begriffenes Reich aufrechtzuerhalten – doch es ist vorbei. Der Zusammenbruch der Welt, wie wir sie kennen, hat begonnen. Eine neue ist im Entstehen. Europa muss sich daher endlich emanzipieren. Denn Freiheit gibt es nicht unter den Fittichen einer Großmacht – weder bei den USA noch Russland oder China."

Quelle: AUF1.info