AfD fordert's: „Nobelpreis für Trump!"

AfD fordert’s: „Nobelpreis für Trump!“

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 09:15 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: copyright free / Eigenes Werk

Nach Angaben der dts Nachrichtenagentur fordert die AfD, Donald Trump für den Friedensnobelpreis zu nominieren. Zur Begründung verweist die Partei auf seine Rolle beim Gaza-Friedensplan. Politisch stößt der Vorstoß auf gemischte Reaktionen, berichtet dts.

Befürworter argumentieren, entscheidend seien messbare Fortschritte wie Waffenruhe und Geisel-Freilassungen. Kritiker halten die Forderung für verfrüht, solange zentrale Punkte ungeklärt sind. Zudem verweisen sie auf die umstrittene innenpolitische Bilanz des Präsidenten.

In der Öffentlichkeit prallen Symbolpolitik und Realpolitik aufeinander. Ob eine Nominierung Aussicht auf Erfolg hätte, ist offen und läge bei unabhängigen Gremien. Die Debatte verdeutlicht die Polarisierung rund um die Person Trumps.

Quelle: ExtremNews


