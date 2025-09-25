Neuer Schub für transatlantischen Handel – aber Zölle und Standards strittig

Die EU und die USA loten laut tagesschau.de einen engeren Handelsrahmen aus. Bei Zöllen, Subventionen und Standards gibt es jedoch weiterhin Konfliktlinien.

Nach Angaben der Berichterstattung suchen beide Seiten seit Monaten nach Formeln, um Lieferketten zu stabilisieren und strategische Abhängigkeiten zu reduzieren. Diskutiert werden Erleichterungen bei Industriegütern sowie Koordination bei kritischen Rohstoffen. Auf dem Tisch liegen außerdem Fragen der Beihilfenpolitik und der digitalen Regulierung.

Zugleich bleiben klassische Reizthemen bestehen – von Agrarstandards über Stahl und Aluminium bis hin zu sanktionsbedingten Nebeneffekten. Diplomaten hoffen dennoch auf Signale, die Investitionssicherheit für Unternehmen erhöhen.

Quelle: ExtremNews



