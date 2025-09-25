Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Neuer Schub für transatlantischen Handel – aber Zölle und Standards strittig

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 07:05 durch Sanjo Babić
Großmächte: Vereinigte Staaten von Amerika (VSA/USA), Europäische Union (EU), Russische Föderation (Russland) und China
Großmächte: Vereinigte Staaten von Amerika (VSA/USA), Europäische Union (EU), Russische Föderation (Russland) und China

Bild: Eigenes Werk /OTT

Die EU und die USA loten laut tagesschau.de einen engeren Handelsrahmen aus. Bei Zöllen, Subventionen und Standards gibt es jedoch weiterhin Konfliktlinien.

Nach Angaben der Berichterstattung suchen beide Seiten seit Monaten nach Formeln, um Lieferketten zu stabilisieren und strategische Abhängigkeiten zu reduzieren. Diskutiert werden Erleichterungen bei Industriegütern sowie Koordination bei kritischen Rohstoffen. Auf dem Tisch liegen außerdem Fragen der Beihilfenpolitik und der digitalen Regulierung.

Zugleich bleiben klassische Reizthemen bestehen – von Agrarstandards über Stahl und Aluminium bis hin zu sanktionsbedingten Nebeneffekten. Diplomaten hoffen dennoch auf Signale, die Investitionssicherheit für Unternehmen erhöhen.

Quelle: ExtremNews


