Ischinger sieht Stoltenberg unverändert als Favoriten für die MSC

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 16:40 durch Sanjo Babić
Wolfgang Friedrich Ischinger (2024)
Wolfgang Friedrich Ischinger (2024)

Foto: Martin Kraft
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Ex-MSC-Chef Wolfgang Ischinger hält Jens Stoltenberg weiterhin für den geeigneten Nachfolger an der Spitze der Münchner Sicherheitskonferenz, wie frühere Berichte von WELT und t-online zeigen; zuletzt kursierten jedoch gegenteilige Signale aus Berlin, meldete dts.

Ischinger verweist nach wie vor auf die internationale Vernetzung und Erfahrung des langjährigen NATO-Generalsekretärs. In der Debatte geht es neben Personalfragen auch um die inhaltliche Ausrichtung der Konferenz in Zeiten mehrerer Krisen. Beobachter sehen Vorteile in einer klaren transatlantischen Handschrift, andere mahnen eine stärkere europäische Eigenständigkeit an.

Entscheidend sind am Ende die Gremien der Stiftung. Bis zu einer formellen Entscheidung bleiben Spekulationen Teil des Prozesses.

Quelle: ExtremNews


