Orbán lobt AfD-Programm

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat bei einem Besuch von AfD-Chefin Alice Weidel in Budapest das Programm der AfD in höchsten Tönen gelobt. "Alles, was die AfD heute vertritt, wäre für Ungarn sehr gut", sagte Orbán am Mittwoch. "Das kann ich auch aufgrund unserer Gespräche bestätigen." Die Aussage gelte auch hinsichtlich der Migration. Bei dem Gespräch über die EU sei aber auch klar geworden, dass seine eigene Position "radikaler" sei, so Orbán.

Er habe der AfD-Vorsitzenden unverhüllt gesagt, dass seines Erachtens die Europäische Union "ganz schlimm dran ist". Wenn man nicht dringend mehrere Probleme angehe, wisse er nicht, wie man die EU noch retten könne.



Weidel sagte dazu, dass es wahr sei, dass sie sich "etwas zurückhaltender" geäußert habe: "Aber ich glaube, dass wir uns gemeinsam anstrengen sollten, die Europäische Union unbedingt zu reformieren." Und das gehe nur von innen heraus, wenn man die Kompetenzen der Europäischen Union zurückbaue und den gesamten bürokratischen Überbau abbaue. Quelle: dts Nachrichtenagentur