Israel billigt Abkommen – nächste Phase des Gaza-Prozesses in Vorbereitung

Israel billigt Abkommen – nächste Phase des Gaza-Prozesses in Vorbereitung

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 06:48 durch Sanjo Babić
Frieden, Waffenstillstand, Aufgeben (Symbolbild)
Frieden, Waffenstillstand, Aufgeben (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Wie die dts Nachrichtenagentur berichtet, hat das israelische Kabinett eine Vereinbarung mit der Hamas ratifiziert. Nach dts betrifft sie die erste Umsetzungsphase rund um Feuerpause, Geiselfreilassungen und humanitäre Korridore. Vermittlerstaaten sollen die Einhaltung überwachen, meldet dts.

Nach Angaben aus Regierungs- und Sicherheitskreisen ist die Abstimmung Teil eines mehrstufigen Fahrplans, der in den kommenden Tagen anlaufen soll. Dazu zählen definierte Zeitfenster für Hilfslieferungen sowie verifizierbare Abläufe bei Übergaben. Militärische Maßnahmen werden entlang festgelegter Linien angepasst, um das Risiko neuer Eskalationen zu reduzieren.

Unklar bleibt, wie die Verwaltung in Gaza im Anschluss organisiert wird und welche Sicherheitsgarantien dauerhaft greifen. Internationale Partner dringen auf Transparenz und unabhängige Kontrollen. Entscheidend wird, ob lokale Kommandostrukturen den vereinbarten Zeitplan ohne Störungen umsetzen.

Quelle: ExtremNews


