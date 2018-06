Italien hat eine neue Regierung. Der von der 5-Sterne-Bewegung und der Lega nominierte parteilose Jurist Giuseppe Conte wurde am Freitagnachmittag als neuer italienischer Ministerpräsident vereidigt. Vorausgegangen waren turbulente Wochen, erst letzten Sonntag hatte Conte zwischenzeitlich das Handtuch geworfen, nachdem der Staatspräsident den Kandidaten für den Finanzministerposten abgelehnt hatte. Der Euro-Kritiker Paolo Savona wird nun stattdessen: Europaminister.

Merkel gratuliert neuem italienischen Premier



Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem neuen italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte gratuliert. "Zu Ihrem Amtsantritt als Ministerpräsident der Italienischen Republik möchte ich Ihnen meine herzlichen Glückwünsche übermitteln", schrieb Merkel am Freitag. "Italien und Deutschland verbinden enge und freundschaftliche Beziehungen in allen Bereichen - politisch, wirtschaftlich und kulturell", heißt es in dem Schreiben. Gleichzeitig erinnerte die Kanzlerin Conte daran, dass Italien so wie Deutschland Gründungsmitglied der Europäischen Union sei. "Ich freue mich darauf, die enge Partnerschaft mit Ihnen fortzuführen und weiter zu vertiefen", sagte die Kanzlerin.

Bei der Wahl am 4. März war die 5-Sterne-Bewegung stärkste Kraft in Italien geworden, hatte aber zunächst keine Koalition schmieden können. Auch jetzt wird das Bündnis mit der Lega von den meisten Kommentatoren als äußerst zerbrechlich bewertet.

