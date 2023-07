Soldaten einer Feuerdeckungsgruppe des russischen Zentralen Militärbezirks haben mit nur einem BMP-3-Schützenpanzer einen Angriff ukrainischer Truppen auf mehreren Fahrzeugen am Frontabschnitt Charkow-Swatowo Höhe Krasny Liman vereitelt. Dies teilt das russische Verteidigungsministerium gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ein Video zeigt den Einsatz des breiten Arsenals des Fahrzeugs. Das Ministerium betont ihn ebenfalls:

"Die Besatzung des Schützenpanzers BMP-3, die im Wartebereich in Bereitschaft war, erhielt einen Kampfauftrag, um die Aktionen einer Sturmeinheit zu decken. An der Kontaktlinie angekommen, orientierten sich die Soldaten schnell im Gelände und setzten gleich mit dem ersten Schuss aus der 100-Millimeter-Kanone ein leicht gepanzertes Fahrzeug der ukrainischen Streitkräfte außer Gefecht, wofür sie ein Lenkgeschoss verwendeten. Dann trafen sie mit der koaxialen Maschinenkanone Personal und Fahrzeuge des Gegners, der gerade selber beim Versuch begriffen war, in die Offensive zu gehen."

Die Soldaten der Besatzung des BMP-3, die sich besonders hervorgetan haben, wurden für ihre Tapferkeit mit staatlichen Auszeichnungen geehrt."

Quelle: RT DE