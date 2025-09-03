Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen US-Streitkräfte schießen auf Schiff aus Venezuela

US-Streitkräfte schießen auf Schiff aus Venezuela

Freigeschaltet am 03.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Unterwasserexplosion des Hardtack Umbrella Atombomben Tests 1958 (Symbolbild)
Unterwasserexplosion des Hardtack Umbrella Atombomben Tests 1958 (Symbolbild)

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die US-Streitkräfte haben auf ein Schiff aus Venezuela geschossen. Das teilten US-Präsident Donald Trump und Außenminister Marco Rubio am Dienstag mit.

Das US-Militär habe "in der südlichen Karibik einen tödlichen Schlag gegen ein Drogenschiff geführt, das aus Venezuela ausgelaufen war und von einer ausgewiesenen narco-terroristischen Organisation betrieben wurde", schrieb Rubio in einem Beitrag auf Elon Musks Plattform X.

Trump sagte, man habe "eine Menge Drogen", die in das Land strömen würden. Diese kämen vor allem aus Venezuela.

Der US-Präsident kündigte in seiner Ansprache im Weißen Haus zudem an, die Nationalgarde nach Chicago zu schicken. Wenige Stunden zuvor hatte ein Gericht entschieden, dass die bereits nach Los Angeles entsandte Nationalgarde in Los Angeles keine Polizeiaufgaben zur Strafverfolgung übernehmen darf.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte neigen in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige