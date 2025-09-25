UN-Abrechnung: Trump rechnet mit „offenen Grenzen“ in Europa ab

Vor der UN-Vollversammlung übte Donald Trump (REP) deutliche Kritik an den Vereinten Nationen und an europäischen Staaten, meldet der Deutschland-Kurier. Deutschland habe sich bei Migration und Energie „auf einen ungesunden Weg“ begeben, so der US-Präsident.

Donald Trump (REP) wich bei seiner UN-Rede vom Manuskript ab und attackierte die Vereinten Nationen für deren Rolle in der globalen Migrationspolitik. Unter Verweis auf Sicherheitsaspekte und Sozialkosten forderte er eine strengere Grenzsicherung. Europa und speziell Deutschland kritisierte er für eine aus seiner Sicht zu offene Einwanderungspolitik.

Trump verband die Migrationsfrage mit einem Appell an die UN, Staaten vor „Invasionen“ zu schützen. Zudem richtete er wirtschaftspolitische Spitzen gegen die deutsche Energiepolitik. Während seiner Ausführungen kam es laut Bericht zu erkennbarer Unmutsregung auf dem Präsidium, dem in diesem Jahr Außenministerin Annalena Baerbock (GRÜNE) vorsteht.

Quelle: ExtremNews



