Tausende Geschäfte zerstört – Großbrand auf Kleidungsmarkt in Bangladesch

Auf dem Bangabazar-Markt, einem beliebten Markt für billige Kleidung in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka, ist am Dienstagmorgen ein Großbrand ausgebrochen. Das massive Feuer brach gegen 6.10 Uhr aus, und Feuerwehrleute aus 47 Einheiten rückten an, um die Flammen zu löschen. Erst nach sechs Stunden konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Mindestens zehn Gebäude, darunter der vierstöckige Hauptmarkt, brannten vollständig nieder. Elf Menschen wurden dabei nach Polizeiangaben verletzt. Die meisten der Tausenden zerstörten Geschäfte verkauften teure Kleidung für das bevorstehende Zuckerfest, auf das sich der riesige Stoffgroßmarkt von Dhaka vorbereitet hatte. In Bangladesch kommt es aufgrund mangelnder Überwachung und Brandschutzvorkehrungen häufig zu Bränden in Fabriken und Geschäften.

Allerdings hat sich die riesige Bekleidungsindustrie des Landes, die in der Vergangenheit von massiven Katastrophen einschließlich verheerender Brände heimgesucht wurde, in den letzten zehn Jahren deutlich verbessert." Quelle: RT DE