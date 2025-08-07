Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Selenskyj will am Donnerstag mit Merz telefonieren

Freigeschaltet am 07.08.2025 um 11:03 durch Sanjo Babić
Wolodymyr Selenskyj bei seiner Haupttätigkeit als Schauspieler (Archivbild)

Bild: Tim Kellner / Eigenes Werk

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will am heutigen Donnerstag mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) telefonieren. Er plane einen Tag zahlreicher Anrufe, die darauf abzielen, "echte Fortschritte" auf dem Weg zum Frieden zu erzielen und die Unabhängigkeit der Ukraine unter allen Umständen zu gewährleisten, schrieb Selenskyj beim Kurznachrichtendienst X/Twitter.

Darüber hinaus werde er auch mit Frankreich und Italien in Kontakt treten sowie Gespräche mit nationalen Sicherheitsberatern führen. Nach dem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump am Mittwoch habe er zudem bereits mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte und dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb gesprochen, so Selenskyj.

Priorität in den Gesprächen habe, dass das Töten ein Ende nehme und Russland einem Waffenstillstand zustimme. Weiterhin brauche es ein Format für ein Treffen auf höchster Ebene, damit ein wirklich dauerhafter Frieden erreicht werden könne. Es dürfe einer langfristigen Sicherheit, die gemeinsam mit den USA und Europa möglich sei, so Selenskyj.

Wichtig sei, dass Russland "echte Schritte" unternehme, um die Aggressionen zu beenden, so der Präsident der Ukraine.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

