Königreich Schweden unterstützt Ukraine mit Milliarden-Militärpaket

Die Regierung des Königreich Schwedens will der Ukraine weitere militärische Hilfe zukommen lassen. "Die Sache der Ukraine ist unsere, jetzt verkünden wir die bislang größte militärische Unterstützung", kündigte Schwedens Energie- und Wirtschaftsministerin sowie stellvertretende Ministerpräsidentin Ebba Busch am Mittwoch an.

Das mittlerweile 16. Paket habe einen Wert von umgerechnet 1,2 Milliarden Euro. Die Lieferung beinhaltet demnach Überwachungsflugzeuge vom Typ ASC 890, gepanzerte Fahrzeuge und Artilleriegeschosse. Das Material soll die Ukraine stärken und helfen, sich gegen die russische Aggression zu verteidigen, so Busch. Quelle: dts Nachrichtenagentur