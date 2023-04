Soldaten des Truppenverbands West der russischen Armee haben sechs Rotationsversuche ukrainischer Einheiten in Richtung Kupjansk vereitelt. Außerdem wurden zwei Gruppen ukrainischer Saboteure zerschlagen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies berichtet Jaroslaw Jakimkin, ein Offizier des Pressezentrums der Gruppe West.

"Im Laufe des Tages haben die Soldaten der Truppengruppierung 'West' in Richtung Kupjansk zwei Sabotage- und Aufklärungsgruppen des Feindes aus der 14. Separaten mechanisierten Brigade und der 103. Separaten Brigade der Territorialverteidigung aufgedeckt und zerschlagen. Außerdem wurden sechs Versuche vereitelt, Einheiten der ukrainischen Streitkräfte in die vorderen Stellungen in die Nähe der Ortschaften Kislowka, Nowoselowskoje und Dwuretschnoje zu verlegen."

Dem Offizier zufolge zerstörten russische Artilleristen ein Munitionsdepot der ukrainischen Streitkräfte nahe des Dorfes Dwuretschnoje."

Quelle: RT DE