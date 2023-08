London verhängt Sanktionen wegen Militärhilfe für Russland: Personen und Firmen in der Türkei, Dubai, Slowakei und Schweiz betroffen

Die britische Regierung hat am Dienstag Strafmaßnahmen gegen Einzelpersonen und Unternehmen in mehreren Ländern verhängt, die Russland beim Erwerb von Militärtechnik geholfen haben sollen. Die Sanktionsliste sei um 25 Punkte erweitert worden, hieß es in der entsprechenden Mitteilung des Außenministeriums in London. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Betroffen seien 22 Personen und Unternehmen außerhalb der Russischen Föderation, darunter in der Türkei, in Dubai, in der Slowakei und Schweiz, sowie drei russische Firmen, die "unerlässliche" Elektronikteile für die Rüstungsindustrie des Landes liefern. Außenminister James Cleverly sagte in diesem Zusammenhang: "Die heutigen bahnbrechenden Sanktionen werden Russlands Waffenarsenal weiter schwächen und die Lieferketten schließen, mit denen die schwächelnde Rüstungsindustrie von Putin gestützt wird. Es gibt keinen Ort, an dem sich diejenigen verstecken können, die die russische Militärmaschinerie am Leben halten." Ebenso führte London Strafmaßnahmen gegen mehrere Personen und Organisationen aus Iran ein, die an der Forschung, Entwicklung und Produktion von Drohnen für die iranischen Revolutionsgarden beteiligt seien, sowie gegen einen Betrieb in Weißrussland, der russische Militärausrüstung repariere." Quelle: RT DE