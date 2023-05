Der Sekretär des russischen Nationalen Sicherheitsrates Nikolai Patruschew hat erklärt, dass die USA an der Ermordung von Tatarski und Dugina sowie dem Anschlag auf Sachar Prilepin beteiligt seien. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Washington habe die Morde an Daria Dugina und Wladlen Tatarski und das Attentat auf Sachar Prilepin koordiniert, behauptete Sicherheitsratssekretär Nikolai Patruschew am Freitag in der Stadt Syktywkar.

"Das angelsächsisch geprägte Kiewer Neonazi-Regime hat neue Bedrohungen für die nationale Sicherheit Russlands geschaffen und terroristische Aktionen auf das Territorium unseres Landes verlagert", betonte er bei einem Arbeitstreffen.

Der Sekretär des russischen Nationalen Sicherheitsrates erklärte, dass US-Spezialdienste auch an der Planung und Koordinierung des Bombenanschlags auf die Krim-Brücke, der Sprengung der Nord-Stream-Gaspipeline und anderer terroristischer Anschläge beteiligt waren.

Solche Operationen werden stets von einer in Washington und London vorbereiteten Informationskampagne begleitet, die darauf abzielt, die soziale und politische Lage in Russland zu destabilisieren und die verfassungsrechtlichen Grundlagen und die Souveränität des Landes zu untergraben, betonte Patruschew.

"Gleichzeitig ist der kollektive Westen, angeführt von den USA, auf der Seite des Terrorregimes in Kiew direkt in den Konflikt in der Ukraine verwickelt. Ausländische Söldner und Berater sind gemeinsam mit ukrainischen Neonazis direkt in Kampfhandlungen verwickelt", skizzierte der Sekretär des Sicherheitsrates die Situation.

Ihm zufolge bilden NATO-Ausbilder ukrainische subversive und terroristische Gruppen aus, koordinieren deren Aktivitäten und präsentieren dies der internationalen Gemeinschaft als "US-amerikanische Hilfe beim Schutz der Ukraine".

Patruschew warnte, dass ukrainische Aufklärungs- und Sabotagegruppen, internationale terroristische Organisationen, radikale und extremistische Strukturen aktuell ihre Aktivitäten in Russland verstärken."

Quelle: RT DE