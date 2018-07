Trump will Großbritannien bei Brexit unterstützen

US-Präsident Donald Trump will Großbritannien beim Brexit helfen. Die USA unterstützten das Streben der Briten nach "Souveränität", sagte Trump am Freitagnachmittag nach einem Treffen mit Theresa May auf dem offizielle Landsitz der britischen Premierminister in Chequers nahe London. Er freue sich bereits darauf, mit Großbritannien ein Freihandelsabkommen abzuschließen.

Es sei ihm egal, wie die Verhandlungen mit der Europäischen Union geführt würden, wichtig sei nur, dass die USA und Großbritannien weiter Handel treiben könnten, so Trump. Theresa May bestätigte, dass es entsprechende Freihandelsabkommen geben werde. Quelle: dts Nachrichtenagentur