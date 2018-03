Trump glaubt an Zusage Nordkoreas

US-Präsident Donald Trump hat sich zuversichtlich gezeigt, dass Nordkorea sein Versprechen einhält, vorerst auf weitere Raketentests zu verzichten. "North Korea has not conducted a Missile Test since November 28, 2017 and has promised not to do so through our meetings. I believe they will honor that commitment!", schrieb Trump am Samstag auf Twitter.

Zuvor hatte er sich unter anderem mit dem japanischen Ministerpräsidenten ausgetauscht. "Spoke to Prime Minister Abe of Japan, who is very enthusiastic about talks with North Korea", so Trump. Ein persönliches Treffen des US-Präsidenten mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un soll bis spätestens Mai stattfinden. Die Schweiz hat sich unterdessen als Vermittler angeboten und Genf als Treffpunkt vorgeschlagen. Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige