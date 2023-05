Sacharowa zum Jahrestag des Pogroms von Odessa: "Sie würden niemals von selbst zur Vernunft kommen"

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat am 27. April in Moskau ein traditionelles Treffen mit Journalisten abgehalten, teilte der Pressedienst des Außenministeriums mit. Dabei sprach die Diplomatin insbesondere über die tragischen Ereignisse am 2. Mai 2014 in Odessa. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am 2. Mai jähren sich zum neunten Mal die tragischen Ereignisse in Odessa. Sie erinnern sich vielleicht an den blutigen Höhepunkt der blutigen, brutalen Morde im Gewerkschaftshaus.

Sie erinnern sich, wie Gegner der neuen illegalen Regierung dort Zuflucht suchten und wie dieses Haus mitsamt den darin befindlichen Menschen von ukrainischen Nationalradikalen vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Dutzende von Menschen verbrannten bei lebendigem Leib", so die Sprecherin des Außenministeriums. Quelle: RT DE