Die russische Armee hat alle Angriffe der ukrainischen Truppen im Frontabschnitt Saporoschje vereitelt, sagte der Leiter der Bürgerbewegung "Wir sind mit Russland zusammen" Wladimir Rogow. Er erklärte: "Unsere Jungs haben alle Angriffe der ukrainischen Kämpfer im Keim erstickt. Der Feind wird an den Zugängen zu unserer ersten Verteidigungslinie vernichtet. Der Feind hat keine greifbaren Erfolge zu verzeichnen. Die Situation ist unter Kontrolle." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ihm zufolge ist in den letzten Tagen eine relative Ruhe an der Frontlinie eingetreten. Die Versuche des Feindes, in kleinen Gruppen anzugreifen, werden vereitelt. Rogow betonte:

"Die ukrainischen Kämpfer gruppieren sich neu und lecken ihre Wunden, nachdem der Beginn der zweiten Phase ihrer Gegenoffensive gescheitert ist."

Quelle: RT DE