AfD lässt Teilnahme an Amtseinführung von Trump noch offen

Die AfD lässt ihre Teilnahme an der Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump vorerst offen. Auf die Frage, ob die Bundespartei- und Fraktionschefs Alice Weidel und Tino Chrupalla als Gäste bei der sogenannten Inauguration am Montag in Washington dabei seien, sagte ein Fraktionssprecher dem "Handelsblatt": "Dazu können wir derzeit noch keine Auskunft geben, da eine abschließende Entscheidung noch aussteht."

Auf der Plattform X kursiert schon länger das Gerücht, AfD-Kanzlerkandidatin Weidel könnte bei der Amtseinführung Trumps sein. Ihr Sprecher hatte daraufhin erklärt, dies sei aufgrund der terminlichen Situation im Bundestagswahlkampf nicht geplant.



Unklar ist ohnehin, ob Trump überhaupt eine Einladung an die Partei ausgesprochen hat, oder ob sein Berater, der US-Techmilliardär Elon Musk, womöglich Weidel auf die Gästeliste gesetzt hat. Von der AfD gab es zunächst keine Stellungnahme dazu. Musk hatte in der vergangenen Woche ein Audio-Gespräch über seine Plattform X mit Weidel geführt. Quelle: dts Nachrichtenagentur