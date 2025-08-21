Greenpeace-Preisrecherche: Zugfahren in Europa noch immer teurer als Fliegen

Eine neue europaweite Greenpeace-Studie zeigt, dass klimaschädliches Fliegen auf den meisten grenzüberschreitenden Strecken noch immer günstiger ist als Bahnfahren. Nur auf 46 Prozent der 142 untersuchten Routen in 31 Ländern kann die Bahn günstigere Preise anbieten.

Auch die Hälfte der Reisen innerhalb, von und nach Deutschland ist mit der Bahn teurer. Städte in Polen, Tschechien, Österreich und Belgien sind aus Deutschland fast immer günstiger mit der Bahn zu erreichen - Bahntickets nach Frankreich, Spanien, Großbritannien und Italien hingegen kosten oft deutlich mehr als Flugtickets.

Der höchste Preisunterschied auf Verbindungen von und nach Deutschland wurde auf der RouteKöln-Manchester festgestellt: Kurzfristig buchende Zugfahrende zahlten hier mit 300 Euro 15 Mal mehr als Fluggäste (20 Euro). "Es ist absurd, dass Reisende in Europa mit üppigen Subventionen und Steuerausnahmen ins klimaschädliche Flugzeug gedrängt werden, während die klimaschonende Bahn mit zig Abgaben belastet wird", sagt Lena Donat, Greenpeace-Verkehrsexpertin. "Wer klimafreundlich mit der Bahn reist, sollte dafür immer und überall weniger zahlen als fürs Fliegen."

Für den Preisvergleich recherchierte Greenpeace die niedrigsten Flug- und Bahnpreise für die einfache Fahrt auf 142 Routen zu verschiedenen Buchungszeiten. Besonders bei grenzüberschreitenden Routen sind die Unterschiede deutlich: Während der Zug auf 70 Prozent der 33 untersuchten Inlandsverbindungen günstiger war, traf dies nur auf 39 Prozent der 109 grenzüberschreitenden Routen zu. In Frankreich, Spanien und Großbritannien waren Züge auf bis zu 95 Prozent der grenzüberschreitenden Strecken teurer als Flüge. Alle Routen sind kürzer als 1500 Kilometer und verbinden Städte mit einem internationalen Flughafen und Bahnhof. Indem neun verschiedene Buchungs- und Reisezeiten betrachtet werden, gleichen sich einzelne Preisspitzen aus, etwa bei kurzfristigen Buchungen oder an beliebten Reisetagen.

Preisunterschied zwischen Zug und Flug seit 2023 leicht gesunken

Bereits 2023 untersuchte Greenpeace 111 der jetzt 142 analysierten Verbindungen. In den zwei Jahren holten Zugverbindungen preislich etwas auf. 2023 war der Zug nur auf 27 Prozent der 111 Routen günstiger, 2025 auf 41 Prozent. Dies ist auf bessere Bahnverbindungen und weniger Billigflug-Verbindungen über Drehkreuze wie London oder Dublin zurückzuführen.

"Die etwas besseren Zahlen für Zugfahrten sind ein kleiner Hoffnungsschimmer", so Donat. "Viele Menschen würden lieber mit dem Zug in den Urlaub fahren, scheitern aber an fehlenden Anbindungen, komplizierten Buchungen und überhöhten Preisen. So werden sie in das klimaschädlichste Verkehrsmittel gedrängt, während in Südeuropa die Wälder brennen, über die sie fliegen." Um klimafreundliche und bezahlbare Reisen zu ermöglichen, fordert Greenpeace mehr europäische Direktzüge, weniger Steuern auf Zugfahrten und eine faire Besteuerung von Flügen, angefangen mit einer Ticketsteuer für Business- und First-Class-Flüge.

Fliegen ist die mit Abstand klimaschädlichste und ungerechteste Art zu reisen. Ein Prozent der Weltbevölkerung verursacht mit Vielfliegen die Hälfte der weltweiten Flugemissionen, während 80 Prozent der Menschen noch nie geflogen sind. Von den Folgen der Klimakrise mit Dürren, Stürmen oder Überflutungen sind ausgerechnet jene Regionen am schlechtesten geschützt, die am wenigsten zu den Flugemissionen beitragen. Dennoch werden klimaschädliche Flugreisen auch in Deutschland und Europa durch Steuerausnahmen und andere Vergünstigungen bevorteilt.

Quelle: Greenpeace e.V. (ots)