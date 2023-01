Kremlsprecher: Alle Staaten, die Waffen an Kiew liefern, sind dafür verantwortlich

Alle Staaten, die Waffen an Kiew liefern, seien dafür verantwortlich, betonte der Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag mit Blick auf die EU-Diskussionen über eine mögliche Lieferung deutscher Panzer an die Ukraine. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "TASS zitiert ihn mit den Worten: "Dieser ganze juristische Balanceakt, den wir jetzt beobachten – der Austausch von Erklärungen zwischen den europäischen Hauptstädten... Die europäischen Hauptstädte, einschließlich Warschau, drohen Berlin bereits mit internationaler Isolation usw. All dies zeigt, dass die Nervosität unter den Mitgliedern der Allianz immer mehr zunimmt." Dabei seien natürlich alle Länder, die direkt oder indirekt an Waffenlieferungen an die Ukraine beteiligt seien, auch für diese verantwortlich, sagte der Kremlsprecher. Und er unterstrich: "Aber am wichtigsten ist doch, dass das ukrainische Volk für all diese Handlungen, für all diese Pseudo-Unterstützung bezahlen muss." Quelle: RT DE