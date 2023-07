Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

In seinem täglichen Frontbericht hat das russische Verteidigungsministerium die Abwehr zahlreicher ukrainischer Angriffe an allen Frontabschnitten bekannt gegeben. Demnach seien am Frontabschnitt Donezk neun Angriffe abgewehrt worden, wobei bis zu 290 ukrainische Militärs getötet, und drei Panzer, ein Schützenpanzer, fünf Kraftfahrzeuge, drei Pickups, eine Selbstfahrlafette und drei Haubitzen zerstört wurden. Außerdem sei ein ukrainisches Munitionslager vernichtet worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Frontabschnitt Krasny Liman wehrten die russischen Streitkräfte zwei Angriffe von Sturmgruppen aus den ukrainischen 63. und 66. mechanisierten Brigaden ab. Außerdem fingen sie zwei Sabotagegruppen ab. Die gesamten Verluste der Kiewer Truppen beliefen sich an diesem Frontabschnitt auf über 90 Soldaten, drei gepanzerte Fahrzeuge, drei Pickups, zwei Haubitzen und zwei Selbstfahrlafetten – davon eine Krab-Panzerhaubitze aus polnischer Produktion. Am Frontabschnitt Süd-Donezk unternahm das ukrainische Militär fünf Angriffsversuche, die von den Verbänden und der Artillerie der russischen Militärgruppierung Ost abgewehrt wurden. Ein Angriff der ukrainischen 128. Bergsturmbrigade wurde am Frontabschnitt Saporoschje abgewehrt. Insgesamt verlor das ukrainische Militär an diesen beiden Abschnitten über 300 Soldaten, zwei Schützenpanzer, zwei gepanzerte Fahrzeuge, drei Autos, vier Haubitzen und drei Selbstfahrlafetten, davon eine polnisch produzierte Krab. Am Kupjansker Frontabschnitt griffen Luftstreitkräfte und Artillerie der russischen Militärgruppierung West Verbände der ukrainischen 14. mechanisierten Brigade an, wobei bis zu 20 ukrainische Soldaten getötet, ein gepanzerter Mannschaftstransporter und zwei Kraftfahrzeuge zerstört wurden. Außerdem wurde eine US-produzierte Radaranlage vom Typ AN/TPQ-50 vernichtet. Am Frontabschnitt Cherson wurden im Verlaufe des vergangenen Tags bis zu 60 ukrainische Soldaten getötet, vier Kraftfahrzeuge, zwei Radaranlagen sowie drei US-produzierte Geschütze des Typs M777 zerstört. Die Luftabwehr fing entlang der gesamten Frontlinie sechs HIMARS-Raketen und sechs Drohnen ab." Quelle: RT DE