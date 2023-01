Lawrow: Der Westen betreibt Kolonialpolitik gegen die russische Bevölkerung der Ukraine

Am 26. Januar hat der russische Außenminister Sergei Lawrow im Rahmen seiner Afrikareise Angola besucht. Dort traf er sich mit seinem Amtskollegen Téte António. Anschließend äußerten sich beide Politiker gegenüber Medienvertretern zu den Schwerpunkten ihrer Gespräche. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In Bezug auf die Lage in der Ukraine stellte Lawrow fest, dass die westlichen Staaten das Land als Instrument in einem "totalen, hybriden Krieg" gegen Russland missbrauchen. Gegen die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine werde vonseiten des Westens eine koloniale Politik verfolgt, so der russische Top-Diplomat."

