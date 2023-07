"Zeit der Unipolarität ist vorbei" – Sachs fürchtet Kriegseskalation durch "wahnsinnige US-Politik"

Professor Jeffrey Sachs ist besorgt über die geopolitische Lage. Er befürchtet, dass die angelsächsische politische Klasse völlig den Verstand verloren hat. Sie wolle nicht zur Kenntnis nehmen, dass die Zeit der unipolaren Weltordnung vorbei sei – und der Krieg gegen Russland nicht zu gewinnen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Professor Jeffrey Sachs ist Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung an der Columbia University und seit über 40 Jahren internationaler Wirtschaftsberater für hochrangige Politiker und Gremien.

Auf dem YouTube-Kanal "Rettung der Menschheit und des Planeten Erde" zeigt er sich äußerst besorgt über die geopolitische Lage und befürchtet, dass die angelsächsische politische Klasse völlig den Verstand verloren hat. Diese wolle um jeden Preis die Weltherrschaft erringen, ohne die Realität anzuerkennen, dass die Zeit dieser unipolaren Weltordnung längst vorbei und nicht mehr zu erreichen sei. Ähnlich verhielte sich die westliche Politik im Ukraine-Krieg: "Sie will nicht zur Kenntnis nehmen, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland nicht gewinnen wird.

Russland wird nicht besiegt werden. (...) Es wird weiter eskalieren, wenn es eskalieren muss. Wir befinden uns also in einer Spirale, die extrem gefährlich ist. Ich mache mir Sorgen um die Welt, weil die USA so neurotisch sind, dass sie die Nummer eins sein wollen. Wir befinden uns in einem Krieg, der immer weiter in Richtung eines möglichen Atomkriegs eskaliert", so Sachs."

Quelle: RT DE