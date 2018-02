Merkel kondoliert Trump nach Schießerei an US-Schule

Nach der tödlichen Schießerei an einer Schule im US-Bundesstaat Florida hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) US-Präsident Donald Trump kondoliert. "Mit Erschütterung habe ich die Nachrichten von der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, vernommen", so Merkel am Freitag. "Es erfüllt mich mit tiefer Trauer, dass Kinder und Jugendliche mitten aus dem Leben gerissen wurden - und dies an einem Ort, der ihnen Geborgenheit und Vertrauen bieten soll."

Das Mitgefühl und die Anteilnahme aller Deutschen gelte den Angehörigen und Familien der Opfer. "Den Verwundeten wünschen wir rasche Genesung", so Merkel weiter. Bei der Schießerei waren 17 Menschen ums Leben gekommen und 15 weitere Personen verletzt worden. Ein 19-jähriger Ex-Schüler hat die Tat nach Polizeiangaben gestanden. Quelle: dts Nachrichtenagentur

