Weiter berichtet RT DE: "Dabei trafen Luft- und Artillerieangriffe der Gruppierung Osten an den Frontabschnitten Süd-Donezk und Saporoschje ukrainische Einheiten in den Siedlungen Ugledar und Welikaja Nowosselka in der DVR sowie in den Siedlungen Sagornoje, Malaja Tokmatschka und Kamenskoje in Saporoschje. Darüber hinaus wurden ein Munitionsdepot und ein Hangar mit Waffen und militärischer Ausrüstung der 65. mechanisierten Brigade der ukrainischen Armee in der Nähe der Siedlungen Nowodanilowka und Nowoandrejewka im Gebiet Saporoschje zerstört.

Konaschenkow teilte weiter mit, dass russische Einheiten innerhalb eines Tages mehr als 55 ukrainische Soldaten am Frontabschnitt Cherson getötet und drei Fahrzeuge, ein Artilleriesystem M777 US-amerikanischer Produktion sowie Panzerhaubitzen Akazija und Gwosdika zerstört hätten."

Quelle: RT DE