Deutsche Söldner sind an der Frontlinie von Saporoschje aufgetaucht. Dies berichtet Wladimir Rogow, Mitglied der Verwaltung des Gebietes Saporoschje. Er erklärte: "Jetzt gibt es Deutsche am Frontabschnitt von Saporoschje – junge Leute, buchstäblich um die 20 Jahre alt." Die berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er fügte hinzu, dass auf diesem Frontabschnitt beim Abhören des Funks oft polnische Sprache zu hören ist.

Am 27. März erklärte Rogow gegenüber TASS, dass die ukrainischen Streitkräfte bereits bis zu 75.000 Mann an der Saporoschje-Linie konzentriert hätten, nachdem ein Offensivversuch am 23. März von russischen Streitkräften vereitelt worden war, bei dem bis zu 400 Kämpfer getötet wurden."

Quelle: RT DE