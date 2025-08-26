Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Merz setzt auf engere Kooperation mit Kanada

Merz setzt auf engere Kooperation mit Kanada

Freigeschaltet am 26.08.2025 um 10:04 durch Sanjo Babić
Friedrich Merz (2023)
Friedrich Merz (2023)

Foto: FlickreviewR 2
Lizenz: CC BY 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will mit Blick auf die transatlantischen Beziehungen die Kooperation mit Kanada vertiefen. Unter anderem werde man die Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigungsindustrie ausbauen, sagte er am Dienstagmorgen nach einem Treffen mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney im Kanzleramt. Zudem werde man den bilateralen Handel stärken.

Dabei gehe es um Zukunftstechnologien wie KI, Digitalisierung und Robotik.

Darüber hinaus begrüße er auch den kanadischen Wunsch, noch enger mit Europa zusammenzuarbeiten, so Merz weiter. "Beim EU-Kanada-Gipfel im Juni haben wir dazu bereits die Weichen gestellt, auch mit der Unterzeichnung einer Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft." Und in diesem Zusammenhang sei es gut, dass das Ceta-Freihandelsabkommen nun einen Rahmen für den Handel biete.

Die Wirtschaftsminister beider Länder wollen am Dienstag eine deutsch-kanadische Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Rohstoffbereich unterzeichnen. "Auch das ist eine Zusammenarbeit, die ich sehr begrüße", sagte Merz.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

