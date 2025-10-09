Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Kallas fordert: Hilfen nur gegen Reformzusagen

Kallas fordert: Hilfen nur gegen Reformzusagen

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Kaja Kallas (2023)
Kaja Kallas (2023)

Foto: FlickreviewR 2
Lizenz: CC BY 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die EU-Außenbeauftragte will europäische Hilfen künftig enger an konkrete Gegenleistungen binden, berichtet die dts Nachrichtenagentur auf FinanzNachrichten.de. Ziel sind mehr Wirkung, weniger Streuverluste und überprüfbare Reformfortschritte bei Empfängerländern.

Demnach sollen Zahlungen stärker an messbare Ziele gekoppelt werden, etwa beim Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen, bei Antikorruptionsstandards und bei der Grenzsicherung. Die EU-Außenbeauftragte argumentiert, jede Tranche müsse nachweisbare Verbesserungen auslösen, sonst bleibe Unterstützung aus. Zugleich betont sie humanitäre Grundsätze und Krisenfähigkeit, etwa bei Energie, Ernährung und ziviler Infrastruktur.

Für Partnerländer bedeutet das mehr Berichtspflichten und Kontrollen. Befürworter erwarten dadurch effizientere Programme, Kritiker warnen vor politischer Überfrachtung und Verzögerungen. Entscheidend wird sein, wie flexibel Brüssel auf unterschiedliche Ausgangslagen reagiert.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte sachen in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige