Biden: Israel Hilfe bei Abwehrsystem „Iron Dome“ zugesagt

US-Präsident Joe Biden hat Israel versprochen, die Wiederherstellung des Raketenabwehrsystems „Iron Dome“ (Eisenkuppel) zu unterstützen. Er bekräftige außerdem, dass die USA weiterhin zu Israels Recht stünden, sich gegen Raketenangriffe der Hamas und anderer Terrorgruppen im Gazastreifen zu verteidigen. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "„Ich versicherte ihm (Benjamin Netanjahu) meine volle Unterstützung für die Komplettierung des israelischen Systems ‚Eisenkuppel‘, um seine Verteidigung und Sicherheit in Zukunft zu gewährleisten“, sagte Biden in einer Erklärung am Freitag.



Militante Palästinenser haben seit dem Beginn des Konflikts am 10. Mai mehr als 4300 Raketen auf Israel abgefeuert. Israels Militär schätzte die Erfolgsquote des Abfangsystems „Iron Dome“ auf rund 90 Prozent. Nun soll das Land seine Vorräte an Abfangraketen schnell wieder auffüllen. Die USA hatten die Entwicklung, den Bau und die Instandhaltung des Abwehrsystems bisher mit mehr als 1,6 Milliarden Dollar finanziert.



Israel und die im Gazastreifen herrschende Organisation Hamas hatten sich am Donnerstagabend unter Vermittlung Ägyptens auf eine Waffenruhe geeinigt, die am frühen Freitagmorgen in Kraft trat. Während des elf Tage andauernden Konflikts sind in Israel zwölf Menschen ums Leben gekommen, mehr als 50 wurden verletzt. Die Zahl der palästinensischen Opfer stieg auf 232 Personen, darunter 65 Kinder, verletzt wurden bei israelischen Bombardements etwa 1900 Menschen. "

Quelle: SNA News (Deutschland)