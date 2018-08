Drohnen-Attentat auf Venezuelas Präsident Maduro

In Venezuela haben sich bei einer Ansprache von Staatspräsident Nicolás Maduro am Samstag chaotische Szenen abgespielt. Das Fernsehen zeigte, wie Maduro bei einer Militärparade eine Ansprache hält. Dann sieht man, wie Maduro und weitere Personen auf der Bühne irritiert nach oben schauen und sich teilweise ducken, anschließend schaltete das Fernsehbild um und man sah Soldaten aus der Militärparade in Panik weglaufen.

Auf Venezuelas Präsident Nicolás Maduro ist am Samstag offensichtlich ein Attentat mit einer Drohne oder mehreren Drohnen verübt worden. Der Präsident sei "in guter Verfassung", sagte Regierungssprecher Jorge Rodríguez, sieben Personen seien verletzt worden. Die Drohnen seien mit Sprengladungen bestückt gewesen und hätten dem Präsidenten gegolten.

Das venezolanische Fernsehen hatte eine Ansprache Maduros bei einer Militärparade übertragen und dann die Übertragung abgebrochen, als Maduro und andere Personen auf der Bühne irritiert nach oben schauen und ein lauter Knall zu hören war. Anschließend waren in Panik aus der Militärparade davonlaufende Soldaten zu sehen gewesen. Quelle: dts Nachrichtenagentur