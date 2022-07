Blutproben ukrainischer Kriegsgefangener weisen auf deren Beteiligung an den biologischen Programmen der USA hin, sagte Igor Kirillow, Chef der russischen Streitkräfte für Strahlen-, chemische und biologische Abwehr, bei einem Briefing am Donnerstag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Ergebnisse sind wie folgt: 33 Prozent der befragten Soldaten waren an Hepatitis A erkrankt, mehr als vier Prozent am Nieren-Syndrom-Fieber und 20 Prozent am West-Nil-Fieber. Da diese Krankheiten vom Pentagon im Rahmen ukrainischer Projekte aktiv untersucht wurden, besteht Grund zu der Annahme, dass Angehörige der ukrainischen Streitkräfte als Freiwillige an Experimenten zur Bewertung der Tödlichkeit gefährlicher Infektionskrankheiten beteiligt waren", so Kirillow.

Darüber hinaus stellte der Chef der Streitkräfte zur Abwehr von Strahlung, Chemikalien und biologischen Gefahren fest, dass das Pentagon seit 2005 für Bioforschung in der Ukraine mehr als 250 Millionen Dollar ausgegeben hat. Kirillow zufolge haben die USA die ukrainische nationale Sammlung von Mikroorganismen übernommen.



"Ein separates Projekt über Ixodid-Zecken, die Überträger einer Reihe hochgefährlicher Infektionen wie Tularämie, West-Nil-Fieber und Kongo-Krim-Fieber, wurde von der Universität Texas durchgeführt. Die Zecken wurden in den südöstlichen Regionen der Ukraine gesammelt."

Auch die Forschungsschwerpunkte der Bundeswehr deckte Kirillow weiter auf.

Am 20. Mai legte eine Untersuchungskommission des russischen Parlaments, die Dokumente über die Arbeit von US-Biolaboratorien in der Ukraine sichtet und analysiert, neue Daten vor.

Irina Jarowaja, die Ko-Vorsitzende der Untersuchungskommission, hebte hervor:

"Wir sehen die Ukraine als einen der Standorte des großen militärisch-biologischen Programms zur Herstellung bakteriologischer Waffen, das von den Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt wird"

Laut Unterlagen, die während der Militäroperation in der Ukraine sichergestellt wurden, hätten die USA auch ein System der vollständigen Kontrolle über die epidemiologische Situation der Ukraine eingeführt.

Irina Jarowaja machte deutlich:

"In der Ukraine wurde mit Unterstützung des US-Verteidigungsministeriums ein Online-Bewertungssystem, also ein System der ständigen Kontrolle der Datenerfassung und -verarbeitung eingeführt. Alle Daten wurden an das Nationale Zentrum des medizinischen Geheimdienstes des US-Verteidigungsministeriums übermittelt."

Quelle: RT DE